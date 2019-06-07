Netflix продлил сериал «Люцифер» на финальный 5-й сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продлил «Люцифера» на 5-й сезон, который станет для адского процедурала заключительным. Создатели сериала оперативно поблагодарили руководство стримингового гиганта за возможность грамотно завершить историю персонажей, а поклонников проекта — за всестороннюю поддержку.

Сериал по одноимённому комиксу Нила Геймана о владыке ада, прохлаждающемся в Лос-Анджелесе, был закрыт каналом Fox на 3-м сезоне, однако Netflix вовремя подхватил проект, продлив его на 10-серийный 4-й сезон, целиком вышедший на цифровой платформе в начале мая.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Эйми Гарсиа. Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.