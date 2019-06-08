Телеовощи. Выпуск 287: Интимный файтинг

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:18 —
|Новости
|01:01:25 —
|Отвечаем на вопросы
|01:05:15 —
|«Благие знамения» (Good Omens) — 1x01 (премьера)
|01:17:46 —
|«Болотная тварь» (Swamp Thing) — 1x01 (премьера)
|01:25:36 —
|«Когда они нас видят» (When They See Us) — 1x01 (премьера)
|01:35:39 —
|«ООО „Вечная благодать“» (Perpetual Grace, LTD) — 1x01 (премьера)
|01:39:42 —
|«Страна Рождества» (NOS4A2) — 1x01 (премьера)
|01:45:30 —
|«Чёрное зеркало» — 5x01 (премьера сезона)
|01:57:34 —
|«Спецагент Арчер» — 10x01—02
|02:03:55 —
|«Хэппи!» — 2x06
|02:11:49 —
|«Воин» — 1x09
|02:22:13 —
|«Миллиарды» — 4x11
|02:30:31 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x04
|02:46:52 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x12 (впечатления Юры и Льва)
|02:54:19 —
|«Психопаспорт» — 1x07 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:03:54 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x03 (впечатления Льва)
|03:13:39 —
|«Звёздный путь» — 3x20 (впечатления Юрия)
|03:23:41 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|03:42:52 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x04
|03:48:52 —
|Благодарим наших спонсоров
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