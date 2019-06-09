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«Болотная тварь» — ролик о создании с комментариями Джеймса Вана, Лена Уайзмана и остальных авторов сериала

Творческая команда «Болотной твари» от DC Universe увлечённо рассказывает о создании сериала, попавшего под топор после выхода первой серии. Настоящая причина закрытия подававшего надежды фантастического триллера до сих пор неясна.

Экранизация одноимённого комикса рассказывает о вернувшейся на малую родину биологе Эбби Аркан (Кристал Рид), вновь оказавшейся в Луизиане для расследования вспышки неизвестной болезни. Их совместные с новым знакомым Алеком Холландом (Энди Бин) исследования обнаруженного на болотах смертельного вируса прерываются после трагической гибели учёного. Однако очень скоро Эбби понимает, что Алек не погиб, а переродился в болотного монстра.

Над первым сезоном работали сценаристы Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова»), продюсер Джеймс Ван («Аквамен») и режиссёр первых двух эпизодов Лен Уайзман («Другой мир»).

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