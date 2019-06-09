Новости сериалов — лучшее за неделю

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E3 2019 — перечень и расписание конференций Call of Duty: Modern Warfare — анонс и трейлер «Атака титанов» лучше «Игры престолов» Одного из героев «Игры престолов» изначально ждал совсем другой финал Rotten Tomatoes запретил безбилетное голосование
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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