Новости сериалов — лучшее за неделю

Британская сценаристка обвинила создателей «Чернобыля» в расизме — автор возмутилась отсутствию расового разнообразия в мини-сериале, но интернет её не поддержал.

«Болотную тварь» закрыли после первого сезона — истинные причины отказа DC Universe продлевать сериал пока неизвестны.

Поклонники «Благих знамений» считают Кроули и Азирафеля геями — геефилы и авторы фанфиков уверены, что ангел с демоном не просто дружат.

Первый взгляд на сериал «Локи» от студии Marvel — кадр подтверждает пространственно-временные прыжки.

Все актёры «Друзей» готовы к воссоединению — по крайней мере, так утверждает Дженнифер Энистон.

«Карнавальная шумиха» — первый тизер и постер фэнтези-триллера от Гильермо дель Торо — неовикторианское фэнтези выйдет на Amazon в конце августа.

Вину за закрытие «Болотной твари» попытались повесить на власти Северной Каролины — но в киноофисе штата эту информацию уже опровергли.

«Для всего человечества» — трейлер космической драмы с Юэлем Киннаманом — Рональд Д. Мур фантазирует о провале лунной миссии и превозмогании СССР.