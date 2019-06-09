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Первый взгляд на сериал «Локи» от студии Marvel

В апреле на сборе инвесторов студии Disney представили новинки народного хозяйства, в том числе и сериал «Локи» про известного проказника киновселенной Marvel. Шоу выйдет на потоковом сервисе Disney+ непонятно когда, но с Томом Хиддлстоном главной роли.

Данный снимок, где больше в фокусе Кевин Файги, интересен тем, что на нём просматривается кинотеатральный фасад с надписью «Челюсти». Это явно намекает на время действия сюжета — 1975 год, когда вышел летний блокбастер режиссёра Стивена Спилберга про приятный пляжный отдых.

И раньше ходили слухи, что Локи станет путешествовать по разным местам и временам. Теперь точно есть подтверждение.

Промо-арт сериала «Локи»
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