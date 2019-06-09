Эванджелин Лилли категорически против ремейка «Остаться в живых»

Эванджелин Лилли, как и подавляющее большинство фанатов, до жути боится, что загребущие ручищи телепродюсеров доберутся таки до «Остаться в живых» с целью его перезапуска. А потому её ответ — твёрдое и решительное «нет!»:

Я тот человек, который действительно считает, что нам стоило бы оставить в покое все эти франчайзы. Я страстный фанат оригинальных «Звёздных войн», и иногда думаю, что мы обесцениваем оригинальный контент. Я думаю, что такое может произойти, и я бы точно не хотела, чтобы это случилось с «Остаться в живых». Эванджелин Лилли

Разделяет её мнение и исполнительный продюсер мистической драмы Дэймон Линделоф, хотя он не против возвращения при условии, что никто не будет воскрешать старых героев:

Те персонажи не просто мертвы, мы даже показали их опыт после смерти. Любой новый подход к «Остаться в живых» должен подразумевать новых героев. Дэймон Линделоф

Кроме того, он неоднократно заявлял, что не будет возражать, если его детищем в будущем займётся кто-то другой.

Похоже, пока о возвращении грезит перед сном только новый президент ABC Entertainment Кери Бурк, что, впрочем, не так уж и мало.