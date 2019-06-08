Вину за закрытие «Болотной твари» попытались повесить на власти Северной Каролины

Пару дней назад DC Universe неожиданно объявил о закрытии едва стартовавшей «Болотной твари». Первоначально сообщалось, что за решением стоят продюсеры WarnerMedia, которым не понравилось выбранное авторами направление, а через несколько часов интернет наводнили слухи об «истинной» причине закрытия — ошибке в налоговых документах, якобы допущенной по вине киноофиса в Северной Каролине. Из-за закравшейся опечатки создатели сериала рассчитывали на солидные налоговые льготы в размере $ 40 млн, тогда как истинная сумма не превышала $ 14 млн. Финансовая путаница привела к тому, что производственная компания недополучила возвратных средств, на которые рассчитывала, и свернула проект из-за его дороговизны.

Оглашённые суммы выглядели подозрительно большими, а чуть позже и впрямь выяснилось, что описанная ситуация не соответствует действительности. Ясность внёс глава киноофиса Гай Гастер. По его словам, размер льготной выплаты на производство первого сезона (а он составляет около $ 17 млн) был известен ещё до начала съёмок. Власти Штата и Warner Bros. заранее договорились о сумме.

Съёмочная команда «Болотной твари» до начала съёмок знала, что Северная Каролина предложит $ 4,9 млн налоговых льгот за пилот и $ 12 млн — за остальные эпизоды первого сезона. Они приняли это предложение и даже подписали со штатом контракт, содержавший указанные суммы. По закону штата грант от NC Film and Entertainment не может превышать вышеуказанных $ 12 млн за сезон. По правилам документа расчёты за пилотную серию осуществляются отдельно. Совокупный ежегодный бюджет программы составляет не более $ 31 млн. Гай Гастер, глава NC Film and Entertainment

Официальная причина закрытия проекта так и не названа, а значит, изначальная версия с творческими разногласиями и недовольными продюсерами из Warner Bros. до сих пор в силе.