Ремейк сериала «Остаться в живых» неизбежен

С того самого момента, как ремейки стали мейнстримом, было лишь вопросом времени, когда телевизионщики доберутся до святая святых — культового сериала ABC «Остаться в живых». И, похоже, непоправимое всё-таки случится, ибо этого отчаянно желает новоявленный президент ABC Entertainment Кери Бурк.

Я бы очень этого хотела. Это буквально то, о чём я мечтаю, ложась в постель. Правда, я пока не разговаривала ни с кем из создателей. Но меня очень часто спрашивают, какой сериал я хотела бы перезапустить, и ответ всегда один — «Остаться в живых». Кери Бурк, любительница острых ощущений

Понятно, что в данный момент работа над ремейком не ведётся. Однако тот факт, что президент компании называет сериал главным и своим личным претендентом на перезапуск, говорит о многом.

Бывшие шоураннеры проекта Дэймон Линделоф и Карлтон Кьюз всячески поддерживают идею возможного ребута, однако не хотят иметь к нему никакого отношения, а также надеются, что старым героям дадут покоиться с миром, ибо они получили именно ту концовку, какую задумывали для них создатели.

Детище Дж. Дж. Абрамса впервые вышло на экраны в 2004 году и продержалось в эфире шесть сезонов. Сериал о группе выживанцев на загадочном острове сразу завоевал зрительские сердца и умы. Однако с каждым новым сезоном сюжетные линии становились всё запутаннее и в конце концов запутали самих сценаристов. А последний эпизод и вовсе не вызвал ничего, кроме нецензурной ругани. Так стоит ли бередить раны?