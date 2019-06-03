«Для всего человечества» — трейлер космической драмы с Юэлем Киннаманом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Советы на Луне — Америка в трауре. Многосерийная космическая драма «Для всего человечества» от Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») обзавелась первым трейлером. Сериал будет выходить на цифровой платформе Apple TV+. Премьерная дата пока отсутствует.

Драма с Юэлем Киннаманом («Видоизменённый углерод») в главной роли поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.

В сериале также снимаются Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.

Первый сезон снял Сет Гордон («Несносные боссы»). Мур написал сценарий в соавторстве с исполнительными продюсерами «Фарго» Мэттом Уолпертом и Беном Недиви. За производство отвечают Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.