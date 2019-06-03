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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Братья Руссо совместно с Netflix готовят анимационный сериал по настольной игре Magic: The Gathering

Потоковый сервис Netflix работает над анимационным сериалом по мотивам популярной настольной игры Magic: The Gathering. В качестве исполнительных продюсеров проект курируют Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал»), договорившиеся с издателем Wizards of the Coast о перенесении богатого и разнообразного мира игры на экран.

Братья Руссо проконтролируют создание новой сюжетной линии в рамках густонаселённой фэнтезийной вселенной и проследят за её расширением. Создатели обещают жанровое разнообразие и глубокий, насыщенный, увлекательный сюжет. Сериал будет включать в себя элементы триллера, хоррора и драмы, тяготея в этом плане к другому анимационному хиту Netflix — Castlevania.

Источники утверждают, что в совместных планах Netflix и Wizards of the Coast создание франчайза, включающего несколько многосерийных проектов по игровой вселенной.

Мы громадные фанаты и заядлые игроки Magic: The Gathering с тех пор, как игра появилась. Поучаствовать в воплощении этих историй в жизнь с помощью анимации — настоящая мечта для нас.

 
Джо и Энтони Руссо, заядлые игроки

Шоураннерами и главными сценаристами проекта назначили Генри Гилроя («Звёздные войны: Повстанцы») и Хосе Молину («Тик»). За анимацию отвечают Octopie Network и Bardel Studio.

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