«Карнавальная шумиха» — первый тизер фэнтези-триллера от Гильермо дель Торо

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выкатил первый тизер неовикторианского детектива «Карнавальная шумиха» с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Автором идеи выступает Гильермо дель Торо. У сериала и дата выхода появилась — премьера восьмисерийного фэнтезийного триллера состоится 30 августа.

В мегаполисе под названием Бург людям приходится уживаться со сказочными существами, бежавшими в город из объятых войной родных земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами растёт, грозя тяжёлыми последствиями. В довершение ко всем бедам по городским улицам бродит серийный убийца; но власти уже идут по его следу.

Помимо Блума и Делевинь в сериале снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие.

Первый сезон срежиссировал Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел», «4400»). Производством заведует Legendary Television.