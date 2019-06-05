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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Syfy закрыл «Хэппи!» и «Академию смерти»

Кабельный канал Syfy провёл массовую чистку своих сериальных рядов, под которую внезапно попали нежно любимая публикой укуренно-криминальная комедия «Хэппи!» и амбициозный новичок сезона — другая кровожадная экранизация комикса «Академия смерти». В обоих случаях всему виной унылые рейтинговые показатели.

По информации The Hollywood Reporter, особенно тяжело далось решение о закрытии после второго сезона «Хэппи!», имеющего множество поклонников в том числе в руководстве канала. Оно и понятно, разве можно устоять перед двойной дозой обаяния спившегося бывшего детектива, а ныне киллера (Кристофер Мелони) и его воображаемого друга-единорога (Пэттон Освальт), щедро приправленного безумствами на любой вкус. Пришёлся по душе он и подписчикам Netflix — настолько, что даже стал самым популярным сериалом потокового сервиса (не считая оригинального контента) среди мужчин и подростков. А значит, есть неплохой шанс, что прозорливый стриминг-гигант решит спасти самобытный проект.

А вот у «Академии смерти» всё не так радужно, однако ошарашенный внезапным решением исполнительный продюсер проекта Рик Ремендер преисполнен решимости найти экранизации собственного комикса новый дом. Не по-детски мрачная подростковая драма в неповторимой стилистке 80-х рассказывает о бездомном подростке, попавшем в элитную частную школу для богатеньких и не в меру жестоких отпрысков криминального бомонда.

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Хэппи! Академия смерти
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