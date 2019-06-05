«Сладкая горечь» — трейлер 2-го сезона ресторанной драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Starz опубликовал трейлер 2-го сезона ресторанной драмы «Сладкая горечь». Дата выхода 10-серийного продолжения тоже объявлена — 14 июля.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Стефани Данлер повествует о молодой Тесс (Элла Пернелл), перебравшейся в Нью-Йорк и получившей работу в престижном ресторане. Постепенно Тесс приспосабливается к своей новой жизни в мегаполисе — яркой, насыщенной и соблазнительной, но временами жестокой.

В сериале снимаются Том Старридж, Кэйтлин Фицджералд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн и Жасмин Мэтьюз. Шоураннером проекта числится Стюарт Зихерман («Американцы»). Производство на контроле у Plan B Entertainment.