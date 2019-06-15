«Джессика Джонс» — трейлер, посвящённый злодею третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ознаменование состоявшейся премьеры заключительного сезона «Джессики Джонс» потоковый сервис Netflix выкатил минутный трейлер, посвящённый новому врагу титульной героини — крайне опасному психопату-интеллектуалу Грегори Сэлинджеру (Джереми Бобб).

Помимо разборок с очередным злодеем, явившимся по её душу, в третьем сезоне Джессика Джонс (Кристен Риттер) будет выяснять отношения со своей лучшей подругой Триш Уокер (Рэйчел Тейлор). Дабы одолеть врага, женщинам нужно преодолеть различия во взглядах на героизм, но сделать это оказывается очень непросто.

Помимо Риттер, Тейлор и Бобба в сериале снимаются Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Бенджамин Уокер и другие. Шоураннером выступает Мелисса Розенберг («Декстер»).