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По «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко во Владивостоке снимут сериал

Фантастический роман Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» (1997) перебирается на малые экраны — писатель дал добро на съёмки во Владивостоке. Работа над реализацией проекта началась ещё год назад, после визита писателя-фантаста в приморскую столицу для участия в фестивале «Литература Тихоокеанской России». Там Лукьяненко пообщался с режиссёром Георгием Саенко, который вот уже 20 лет мечтал экранизировать роман.

Автор литературного первоисточника и постановщик условились о создании демонстрационного материала, и через год, вновь побывав во Владивостоке, Лукьяненко смог увидеть тестовые сцены. Отснятый материал не войдёт в будущий сериал — он снят исключительно для ознакомления. Писатель остался доволен увиденным и одобрил дальнейшую работу, отдав права на три года за символическую плату в 1 рубль.

За экранизацию мрачной фантастической истории о группе Визитёров, прибывших в наш мир, дабы побороться за определение дальнейшего пути развития человечества, до сих пор так никто и не взялся. И это невзирая на сравнительную простоту реализации, не требующей огромного количества финансовых затрат и создания массы спецэффектов. Залог успеха кроется в сильном сценарии и убедительной актёрской игре. Это и постарается доказать творческая команда из приморской столицы. Как отметил режиссёр, все задействованные актёры прочитали роман, знакомство с первоисточником — обязательное условие для участия в съёмках.

В сериал войдут 8 серий по 40 минут. Снимать будут во Владивостоке силами местной съёмочной команды и актёров. Лукьяненко отметил, что не собирается вмешиваться в процесс и вверяет всю работу, включая сценарную, создателям проекта. Средства на съёмки будут собирать, скорее всего, путём краудфандинга. Возможно, в создании поучаствует Кинокомиссия Приморского края.

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Осенние визиты
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По «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко во Владивостоке снимут сериал

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