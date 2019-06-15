«Вероника Марс» — трейлер четвёртого сезона детективной драмы с Кристен Белл

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер четвёртого сезона «Вероники Марс», где наряду с новым расследованием значительное время уделено родственным и романтическим отношениям основных персонажей истории. Первый эпизод восьмисерийного продолжения популярной детективной драмы выходит 26 июля.

Малая родина главной героини — прибрежный городок Нептун — столкнётся сразу с двумя напастями: произошедшим во время весенних каникул убийством школьников и, как следствие, стремительным оттоком туристов. Родители одной из жертв обращаются в частное детективное агентство Марсов с просьбой найти убийцу их сына, и Вероника берётся за расследование.

В четвёртом сезоне снимаются Кристен Белл, Энрико Колантони, Джейсон Доринг, Райан Хансен, Перси Даггс III, Фрэнсис Капра, Дэвид Старзик, Макс Гринфилд, Адам Роуз, Донн Льюис, Кирби Хауэлл-Баптисте, Дж. К. Симмонс и Пэттон Освальт.

Создатель проекта Роб Томас («Я — зомби») значится сценаристом и исполнительным продюсером. Производством заведуют Spondoolie Productions и Warner Bros. TV.