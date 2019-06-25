«Академия смерти» лишилась последнего шанса на возвращение

В начале июня канал Syfy объявил о закрытии «Академии смерти» на первом сезоне, но у сериала оставался шанс найти себе другое пристанище. Соавтор комикса и шоураннер проекта Рик Ремендер был полон решимости подыскать своему детищу другой канал или потоковый сервис, но не сложилось. Об этом создатель сообщил сегодня в своём твиттере.

Ремендер сердечно поблагодарил фанатов сериала и отметил, что в его завершении вообще-то есть положительный момент — всем любопытствующим придётся приобрести комикс, дабы узнать, что случится дальше с Маркусом и другими воспитанниками академии юных убийц.

В сериале снимались Бенедикт Вонг, Бенджамин Уодсворт, Лана Кондор, Мария Габриела де Фария, Люк Тенни, Лиам Джеймс, Майкл Дюваль и другие. Вторым шоураннером проекта выступает значился Адам Таргум («Банши»). В команду исполнительных продюсеров проекта входили Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал»).