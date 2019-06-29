Телеовощи. Выпуск 290: Законченные персонажи

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:25 —
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|01:25 —
|Новости
|01:08:50 —
|«Риф-брейк» (Reef Break) — 1x01 (премьера)
|01:18:55 —
|«Легион» — 3x01 (премьера сезона)
|01:29:22 —
|«Благие знамения» — 1x05—06 (финал сериала)
|01:42:42 —
|«Джетт» — 1x02
|01:52:02 —
|«Болотная тварь» — 1x04
|02:06:54 —
|«Спецагент Арчер» — 10x05
|02:12:14 —
|«Хэппи!» — 2x09
|02:20:53 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x15 (впечатления Юры и Льва)
|02:29:55 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x06 (впечатления Льва)
|02:42:41 —
|«Психопаспорт» — 1x10 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:01:31 —
|«Звёздный путь» — 3x23 (впечатления Юрия)
|03:14:23 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|03:35:34 —
|Благодарим наших спонсоров
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