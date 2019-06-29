 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom Режиссёр «Призрака в доспехах» Мамору Ощии снимет комедию о девушках-вампирах Ноль кадров в секунду. Выпуск 270: Слишком много игр Lionsgate планирует экранизацию романа-приквела «Голодных игр» Новости аниме — лучшее за неделю
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Пляж» Дэнни Бойла отправляется на малые экраны

Драма «Пляж» 2000 года с Леонардо Дикаприо получит новую жизнь на телевидении. Об этом рассказал режиссёр картины Дэнни Бойл и уже поделился некоторыми деталями предстоящего проекта.

За разработку отвечает актриса, сценарист и режиссёр Эми Саймец («Девушка по вызову», «Атланта»). Известно, что это будет приквел, но события развернутся в наши дни, то есть спустя 20 лет после оригинала. Если вы ничего не поняли — немудрено: по словам самого Бойла, это тот ещё «мозготрах». Постановщик уже прочитал два первых варианта сценария и был весьма заинтригован.

В центре сюжета вновь окажется персонаж Дикаприо из фильма — молодой американский путешественник Ричард, нашедший свой рай на уединённом тайском острове. Самого Лео, разумеется, ждать не стоит, равно как и Бойла у руля. Никаких дат пока не сообщается.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы
 
Стивен Дорфф записался в третий сезон «Настоящего детектива»
 
Новые сериалы 4–10 апреля

Тоже интересно

 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 275: Сплестись языками
 
Расширенная версия «Мстителей: Финала» будет не такой уж расширенной
 
Гаю Ричи не особо важна этническая составляющая в новом «Аладдине»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 285: За справкой
 
«Звёздные войны: Эпизод IX» — тизер
 
Как Дэдпул страшно обидел Рассела Кроу
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
CD Projekt RED проведет конкурс косплея по Cyberpunk 2077, один из отборочных туров пройдет на Игромире 2019Российский офис Electronic Arts официально закрытDeliver Us the Moon - адвенчура с местом действия на Луне анонсирован для PlayStation 4 и Xbox OneHalo: Reach - 343 Industries объявила о старте беты на ПК и представила первый официальный геймплей в 4K при 60FPSСтало известно, какие игры получат подписчики Xbox Live Gold в июле
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru