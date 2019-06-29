«Пляж» Дэнни Бойла отправляется на малые экраны

Драма «Пляж» 2000 года с Леонардо Дикаприо получит новую жизнь на телевидении. Об этом рассказал режиссёр картины Дэнни Бойл и уже поделился некоторыми деталями предстоящего проекта.

За разработку отвечает актриса, сценарист и режиссёр Эми Саймец («Девушка по вызову», «Атланта»). Известно, что это будет приквел, но события развернутся в наши дни, то есть спустя 20 лет после оригинала. Если вы ничего не поняли — немудрено: по словам самого Бойла, это тот ещё «мозготрах». Постановщик уже прочитал два первых варианта сценария и был весьма заинтригован.

В центре сюжета вновь окажется персонаж Дикаприо из фильма — молодой американский путешественник Ричард, нашедший свой рай на уединённом тайском острове. Самого Лео, разумеется, ждать не стоит, равно как и Бойла у руля. Никаких дат пока не сообщается.