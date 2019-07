На потоковом сервисе WarnerMedia может появиться сериал по миру «Гарри Поттера»

Мир «Гарри Поттера» слишком богат и разнообразен, чтобы надолго оставлять его в покое. Если верить источникам портала We Got This Covered, студия Warner Bros. рассматривает возможность запустить многосерийный проект по вселенной юного волшебника.

Инсайдеры сообщают, будто бы нынче сериал по «Гарри Поттеру» находится на очень ранней стадии разработки и предназначен для трансляции на стриминговой платформе WarnerMedia. Проект является приквелом, и его события развернутся преимущественно в Хогвартсе, а также в нескольких европейских странах.

Предполагается, что сериал населят исключительно новыми персонажами, и единственной связующей нитью со знаменитой серией станет собственно книжная вселенная.