«Крик» — свежий трейлер третьего сезона с новым актёрским составом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Обновлённый третий сезон слэшера «Крик» перебрался на кабельный канал VH1 и обзавёлся свежим трейлером.

События телеглавы «Воскрешение» разворачиваются в Атланте. Главный герой истории — Дион Эллиот, звезда местной футбольной команды, чьё трагическое прошлое возвращается, угрожая разрушить его с трудом достигнутую возможность обрести лучшее будущее. Вдобавок смертельной опасности подвергаются друзья главного героя.

В шестисерийном ребуте, который выйдет за три дня с 8 по 10 июля, снимаются Кеке Палмер, Арджей Сайлер, Джессика Сула, Джорджия Уигхэм, Джуллиан Йао Джиоиелло.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Куин Латифа («Звезда»), Шаким Компер, Янели Арти и шоураннер Бретт Мэттьюз («Дневники вампира», «Сверхъестественное»).