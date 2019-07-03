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«Крик» — свежий трейлер третьего сезона с новым актёрским составом

Обновлённый третий сезон слэшера «Крик» перебрался на кабельный канал VH1 и обзавёлся свежим трейлером.

События телеглавы «Воскрешение» разворачиваются в Атланте. Главный герой истории — Дион Эллиот, звезда местной футбольной команды, чьё трагическое прошлое возвращается, угрожая разрушить его с трудом достигнутую возможность обрести лучшее будущее. Вдобавок смертельной опасности подвергаются друзья главного героя.

В шестисерийном ребуте, который выйдет за три дня с 8 по 10 июля, снимаются Кеке Палмер, Арджей Сайлер, Джессика Сула, Джорджия Уигхэм, Джуллиан Йао Джиоиелло.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Куин Латифа («Звезда»), Шаким Компер, Янели Арти и шоураннер Бретт Мэттьюз («Дневники вампира», «Сверхъестественное»).

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