 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Режиссёр ужастика «Оно» Энди Мускетти присматривается к «Флэшу» Netflix подтвердил разработку сериала «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана «Восставший из ада» расширит свою вселенную с помощью сериала Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom «Мышиная гвардия» — концепт-арт и видео закрытого анимационного фильма
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Пандора» — тизер фантастического боевика

Телеканал The CW выкатил тизер многосерийной летней новинки «Пандора». Первая серия выйдет в эфир 16 июля.

События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс (Присцилла Квинтана) обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.

В сериале также снимаются Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху, Мартин Бобб-Семпл и Ноа Хантли. Исполнительными продюсерами выступают Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл»), Карин Мартин («Море соблазна») и другие.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Пандора
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Пандора» — постер летнего фантастического боевика от The CW
 
«Пандора» — тизер фантастического боевика

Тоже интересно

 
Кино Глава Lucasfilm не считает девятый эпизод окончанием саги о Скайуокерах
 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
Кино «Хроники хищных городов» — тизер
 
Кино У Disney есть планы на Людей Икс, Дэдпула и Фантастическую четвёрку
 
Кино Разработка «Дэдпула 3» пока не остановилась
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» поставили рекорд по предпродажам билетов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru