«Пандора» — тизер фантастического боевика

Телеканал The CW выкатил тизер многосерийной летней новинки «Пандора». Первая серия выйдет в эфир 16 июля.

События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс (Присцилла Квинтана) обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.

В сериале также снимаются Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху, Мартин Бобб-Семпл и Ноа Хантли. Исполнительными продюсерами выступают Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл»), Карин Мартин («Море соблазна») и другие.