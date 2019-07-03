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«Киллджойс» — экшен-тизер пятого сезона

У космического боевика «Киллджойс» от кабельного канала Syfy появился бодрый и забавный тизер, приуроченный к премьере заключительной главы в Великобритании. В США пятый сезон стартует 19 июля, а у заатлантических соседей 24 июля.

Фантастический экшен повествует о приключениях трёх охотников за головами, которые в поисках заказов бороздят космические просторы. В команде состоят обаятельная, но смертельно опасная Дач, парень с добрым сердцем и золотыми руками Джон и его родной брат, бывший солдат Д’авин. Но чем дальше, тем чаще главным героям приходится отвлекаться от своего основного занятия ради спасения вселенной.

Главные роли играют Ханна Джон-Кэймен, Аарон Эшмор и Люк Макфарлейн. Сценарием занимается создательница проекта Мишель Ловретта, а шоураннером значится Адам Баркен.

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