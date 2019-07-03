«Террор» — свежий трейлер и баннер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC выкатил ещё один минутный трейлер второго сезона хоррор-антологии «Террор», а также опубликовал новый баннер сериала, который возвращается в эфир со свежей 10-серийной главой 12 августа.

Второй сезон под названием «Позор», события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны, расскажет о череде ужасающих происшествий в американском лагере для интернированных японцев. Поселенцев начинает преследовать жуткий призрак, обладающий таинственной связью с японским мистицизмом и прошлым одного из обитателей лагеря.

В актёрском составе второго сезона значатся Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло. За сценарий отвечают шоураннер Александр Ву («Настоящая кровь») и Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»); они также входят в команду исполнительных продюсеров. Производством занимаются Scott Free, EMJAG Productions и Entertainment 360.

И баннер: