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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Дублинские убийства» — тизер детективного триллера

И снова пропавшие детишки, ритуальные убийства и блуждания по глухому лесу. Кабельный канал Starz опубликовал тизер восмисерийного сериала «Дублинские убийства» по книжной серии Таны Френч Dublin Murder Squad. Даты выхода пока нет, но премьеру обещают этой осенью.

Основные события психологического триллера начинаются с обнаружения трупа девочки в густом лесу на окраине Дублина. Расследовать убийство направлен детектив-англичанин Роб Райли (Киллиан Скотт) и его напарница Кэсси Мэддокс (Сара Грин). Вскоре расследование приводит их к другому делу, связанному с пропажей детей. Последующие события испытают на прочность отношения коллег и заставят их столкнуться с собственными тёмными сторонами.

Сценарий написала Сара Фелпс («Убийства по алфавиту»), режиссировали Сол Дибб («Герцогиня»), Джон Хэйес («Игра престолов») и Ребекка Гатуард («Гранчестер»).

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«Дублинские убийства» — тизер детективного триллера

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