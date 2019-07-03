«Праведные Джемстоуны» — второй тизер сатирической комедии о телепроповедниках

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Комедийный сериал «Праведные Джемстоуны» с Дэнни Макбрайдом и Джоном Гудманом получил свежий тизер и точную дату премьеры — первый эпизод выйдет на кабельном канале HBO 18 августа.

Многосерийная сатира рассказывает о всемирно известном семействе телевизионных проповедников Джемстоунов, трудящихся во имя Иисуса Христа на благо общества и, разумеется, себя.

Наряду с Гудманом и Макбрайдом в сериале задействованы Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс.

Макбрайд выступает сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта вместе с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.