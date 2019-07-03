 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Недовольным EGS-эксклюзивностью Shenmue III пообещали рефанды, по пути кинув на демо и физические копии Режиссёр ужастика «Оно» Энди Мускетти присматривается к «Флэшу» «Ведьмак» — промо-арт и тизер-постер Новости игр — лучшее за неделю «Восставший из ада» расширит свою вселенную с помощью сериала
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Праведные Джемстоуны» — второй тизер сатирической комедии о телепроповедниках

Комедийный сериал «Праведные Джемстоуны» с Дэнни Макбрайдом и Джоном Гудманом получил свежий тизер и точную дату премьеры — первый эпизод выйдет на кабельном канале HBO 18 августа.

Многосерийная сатира рассказывает о всемирно известном семействе телевизионных проповедников Джемстоунов, трудящихся во имя Иисуса Христа на благо общества и, разумеется, себя.

Наряду с Гудманом и Макбрайдом в сериале задействованы Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс.

Макбрайд выступает сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта вместе с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Праведные Джемстоуны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»
 
«Праведные Джемстоуны» — тизер сатирической комедии с Джоном Гудманом и Дэнни Макбрайдом
 
Джон Гудман и Дэнни Макбрайд сыграют отца и сына в пилоте комедии от HBO

Тоже интересно

 
Кино Новый «Терминатор» выйдет в конце ноября 2019-го
 
Кино Закончились съёмки фильма «Звёздные войны: Эпизод IX»
 
Аниме ЕВА-186: Suspension of Disbelief
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — ролик о создании
 
Кино Дж. Дж. Абрамс может делать со «Звёздными войнами» всё, что ему хочется
 
Кино «Чудо-женщина» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru