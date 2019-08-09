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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Пятый сезон «Острых козырьков» получил дату выхода

«Острые козырьки» возвращаются и, возможно, раньше, чем вы ожидаете. Канал BBC One наконец-то сжалился над зрителями и объявил официальную дату старта пятого сезона — криминальная драма о житье-бытье семейства Шелби вернётся на экраны 25 августа.

События продолжения гангстерской семейной саги разворачиваются на фоне финансового кризиса 1929 года. Заседающий в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком Освальдом Мосли, обладающим крайне смелыми взглядами на будущее Британии. От исхода их взаимоотношений будет зависеть очень многое. У главы клана Шелби и в этом сезоне врагов будет хоть отбавляй, но по обыкновению самый главный его враг — это он сам.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала остаётся Стивен Найт (««Табу»»). Пятый сезон снял Энтони Бирн (««Последнее королевство»»).

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Острые козырьки
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