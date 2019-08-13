«Американская история ужасов» — постер девятого сезона антологии Райана Мёрфи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал постер девятого сезона антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», отдающий дань уважения плакатам слэшеров 80-х. Свежая телеглава с подзаголовком «1984» стартует 18 сентября.

События девятого сезона разворачиваются в летнем лагере «Рэдвуд», где орудует серийный убийца в маске. Вдохновением для истории послужили кинофранчайзы «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е».

В сериале снимаются Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман и Джон Кэрролл Линч, а также новоприбывшие Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла. Создателями и шоураннерами проекта числятся Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство на контроле у 20th Century Fox Television.