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«Американская история ужасов» — постер девятого сезона антологии Райана Мёрфи

Кабельный канал FX опубликовал постер девятого сезона антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», отдающий дань уважения плакатам слэшеров 80-х. Свежая телеглава с подзаголовком «1984» стартует 18 сентября.

События девятого сезона разворачиваются в летнем лагере «Рэдвуд», где орудует серийный убийца в маске. Вдохновением для истории послужили кинофранчайзы «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е».

В сериале снимаются Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман и Джон Кэрролл Линч, а также новоприбывшие Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла. Создателями и шоураннерами проекта числятся Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство на контроле у 20th Century Fox Television.

Постеры сериала «Американская история ужасов»
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