«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — трейлер приквела знаменитого фэнтези

Потоковый сервис Netflix опубликовал эпический трейлер сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления». 10-серийный приквел культового фэнтези Джима Хенсона покажут 30 августа.
Сюжет многосерийной предыстории разворачивается задолго до событий полнометражного «Тёмного кристалла». Могущественный кристалл истины, питающий планету Тра, отравлен злобными скекси, и всему живому грозит неминуемая гибель. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в невероятное путешествие, чтобы спасти мир.
В состав актёров озвучивания входят Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц.
Режиссирует Луи Летерье («Иллюзия обмана») по сценарию Джеффри Аддисса, Уилла Мэтьюза и Хавьера Грилло-Марксуа. Производством занимается The Jim Henson Company.