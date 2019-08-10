Телеовощи. Выпуск 296: Принципы упёртого человечества

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:38 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:17 —
|Новости
|35:58 —
|«Беверли-Хиллз, 90210» — продолжение легендарного сериала
|37:22 —
|«Убийцы Ву» (Wu Assassins) — 1x01 (премьера)
|50:12 —
|«Пацаны» — 1x04—05
|01:02:51 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x09—13 (финал сезона)
|01:23:32 —
|«Вероника Марс» — 4x05—06
|01:36:52 —
|«Форс-мажоры» — 9x04
|01:42:21 —
|«Джетт» — 1x08
|01:49:59 —
|«Легион» — 3x07
|01:59:41 —
|«Лексс» — 2x01—02 (впечатления Юры и Льва)
|02:10:35 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x12 (впечатления Льва)
|02:19:02 —
|«Вавилон 5» — 1x03 (впечатления Юры)
|02:24:36 —
|«Вавилон 5» — пилотный эпизод (впечатления Юры)
|02:34:14 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x11
|02:43:33 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:08 —
|«Крайний космос» — 2x07
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