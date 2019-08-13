 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ушли на Netflix Энди Сёркис — официально режиссёр «Венома 2» Новые игры августа 2019: Astral Chain, Ancestors: The Humankind Odyssey, Age of Wonders: Planetfall, Control и Man of Medan Новости игр — лучшее за неделю Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Удивительная миссис Мейзел» в Майами — первый сочный кадр третьего сезона

«Удивительная миссис Мейзел» продолжает держать марку самого стильного сериала современности, и первый кадр предстоящего третьего сезона музыкальной драмеди очередное тому подтверждение. Судя по всему, Мидж (Рэйчел Броснахэн) и Сьюзи (Алекс Борштейн) наслаждаются заслуженным отдыхом в перерывах между выступлениями в Майами, и преданность последней своему кожаному пиджаку не может не впечатлять.

Играючи собрав все мыслимые и немыслимые награды за свой дебют, детище Эми Шерман-Палладино получило от Amazon продление на третий сезон ещё до старта второго.Съёмки начались в марте, а премьера новых эпизодов ожидается в конце этого года.

К своим ролям помимо Броснахэн и Борштейн вернутся Майкл Зеген, Тони Шалуб и Марин Хинкль, а также примкнувший к ним Стерлинг К. Браун («Чёрная пантера»). По словам создателей, не исключено возвращение и Закари Ливая, если только актёр сумел совместить съёмки в сериале с промотуром «Шазама!».

Кадры из сериала «Удивительная миссис Мейзел»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Удивительная миссис Мейзел
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Пацаны» — один из самых популярных сериалов Amazon за всё время
 
«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года
 
Телекритики оставили ни с чем «Игру престолов», отдав должное комедии «Дрянь»

Тоже интересно

 
Кино Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — второй трейлер
 
Кино Первые сборы «Капитана Марвел» в Штатах и России
 
Кино «Аннигиляция» — трейлер
 
Кино «Тёмному Фениксу» предрекают кассовый провал
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в августе

14 Ср20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
16 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
16 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 ПтЕВА (аудио)
17 СбТелеовощи (аудио)
18 ВсТелеовощи (видео)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
21Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
30Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Консольных геймеров научат собирать ПКVR-версия L.A. Noire, похоже, скоро заглянет на PlayStation 4Resident Evil 8, ремейки Resident Evil 3 и Dino Crisis, Monster Hunter S и многое другое - появились слухи о новых проектах CapcomБывший глава id Software Тим Уиллитс присоединился к создателям World War ZGSC Game World показала фотографию из офиса разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru