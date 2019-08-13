«Удивительная миссис Мейзел» в Майами — первый сочный кадр третьего сезона

«Удивительная миссис Мейзел» продолжает держать марку самого стильного сериала современности, и первый кадр предстоящего третьего сезона музыкальной драмеди очередное тому подтверждение. Судя по всему, Мидж (Рэйчел Броснахэн) и Сьюзи (Алекс Борштейн) наслаждаются заслуженным отдыхом в перерывах между выступлениями в Майами, и преданность последней своему кожаному пиджаку не может не впечатлять.

Играючи собрав все мыслимые и немыслимые награды за свой дебют, детище Эми Шерман-Палладино получило от Amazon продление на третий сезон ещё до старта второго.Съёмки начались в марте, а премьера новых эпизодов ожидается в конце этого года.

К своим ролям помимо Броснахэн и Борштейн вернутся Майкл Зеген, Тони Шалуб и Марин Хинкль, а также примкнувший к ним Стерлинг К. Браун («Чёрная пантера»). По словам создателей, не исключено возвращение и Закари Ливая, если только актёр сумел совместить съёмки в сериале с промотуром «Шазама!».