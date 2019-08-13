«Беверли-Хиллз» вернулся с рейтинговым рекордом

Неожиданное и нетипичное со всех точек зрения возвращение культовой молодёжной драмы 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» состоялось на прошлой неделе, и, судя по рейтингам, толпы ностальгирующих жадно прильнули к экранам телевизоров. С учётом всех платформ и отложенных просмотров сериал умудрился собрать 6,1 млн зрителей с показателем 2,3 в демографической группе «18-49», что стало лучшим летним дебютом на регулярном ТВ аж с 2017 года.

Однако многих смутил весьма оригинальный формат перезапуска — Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис играют гиперболизированные версии самих себя, и делают это с изрядной долей самоиронии. Такая подача показалась зрителям слишком запутанной, так как реальные факты из жизней актёров тут зачастую перемежаются с вымыслом. И хотя положительных отзывов оказалось тоже немало, большинство сходится во мнении, что было бы куда приятнее посмотреть на воссоединение героев, нежели на страдающих звёзд некогда популярного сериала.

Всего в первом сезоне запланировано шесть серий, и если сериал не сбавит оборотов, есть все шансы увидеть продолжение в следующем году.