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«Ходячие мертвецы» — промо-ролик 10-го сезона, обещающий войну с Шепчущимися

Кабельный канал AMC выкатил промо-ролик 10-го сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы», напоминающий, что противостояние с Шепчущимися требует единства. Сериал возвращается в эфир 6 октября.

События продолжения разворачиваются через несколько месяцев после произошедшего в финале девятого сезона. Хрупкий мир с Шепчущимися, грамотно приспособившимися к жизни в мире зомби, наверняка будет нарушен, а значит, впереди неизбежная решающая схватка с жестоким врагом.

В сериале снимаются Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса Макбрайд, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Джеффри Дин Морган, Надиа Хилкер, Дэн Фоглер и другие.

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