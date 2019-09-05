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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Эндрю Скотт не исключает возвращения Мориарти в сериал «Шерлок»

Пусть в обозримом будущем очередного сезона «Шерлока» и не видать, это не мешает журналистам допытываться у представителей основного актёрского состава об их мыслях насчёт потенциального продолжения. На днях портал Digital Spy пообщался с Эндрю Скоттом на тему потенциального пятого сезона.

Скотт отметил, что в настоящий момент актёрский состав и творческая группа, включая создателей Стивена Моффата и Марка Гэтисса, заняты собственными проектами и к разговорам о продолжении не возвращаются, но как знать, что ждёт нас в будущем.

Я считаю, дверь не захлопнулась окончательно. На данный момент она закрыта, но это не значит, что её не откроют когда-нибудь снова. Однако это определённо не стоит на повестке дня в обозримом будущем.

Как бы то ни было, судьба персонажа Скотта всем давно известна — Мориарти показательно вышиб себе мозги ещё в конце второго сезона, а после появлялся лишь в мыслях Шерлока и флэшбеках. Если авторы когда-нибудь вернутся к сериалу, стоит ли ждать появления злодея хотя бы в этой ипостаси?

Не знаю. Нет. Как получится. Я бы выслушал идеи [авторов] и внёс пару своих соображений. [Этот персонаж] мне крайне дорог. Я очень горжусь тем, чего мы достигли в этом сериале. В нужное время мы снова это обсудим.

 
Эндрю Скотт, увиливает

В любом случае, по мнению Скотта, сериал подарил всем его участникам столь блестящие возможности, что в данный момент они заслуженно ими наслаждаются, но идея вернуться к «Шерлоку» когда-нибудь в будущем, по признанию Скотта, его определённо «не расстроила бы».

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Шерлок
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