«Бесстыдники» — трейлер 10-го сезона комедийной драмы от Showtime

В жизни Галлагеров начинается новая эра, ознаменовавшаяся отъездом из родного гнезда Фионы. Теперь всё будет по-другому. Или нет. Кабельный канал Showtime выпустил трейлер 10-го сезона знаменитой семейной драмеди «Бесстыдники», возвращающейся в эфир 3 ноября.

Одна вещь изменилась наверняка — семейство сменило няньку, потому что присматривать за сумасшедшими домочадцами отныне выпало на долю Дебби, которая не устаёт при случае напоминать, что она — не старшая сестра и не собирается терпеть их раздолбайство.

В комедийной драме Джона Уэллса по-прежнему снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Исидора Горештер и Камерон Монахэн.