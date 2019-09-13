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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Человека-паука: Вдали от дома» снимет криминальный триллер «Старик» с Джеффом Бриджесом

Многосерийная остросюжетная драма «Старик» с Джеффом Бриджесом обзавелась исполнителем второй главной роли в лице Джона Литгоу («Корона»), а также режиссёром — пилот сериала от FX будет снимать Джон Уоттс («Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома»).

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

Литгоу сыграет умного и жёсткого Гарольда Харпера, бывшего агента ФБР. Харпер — человек в одинаковой мере сострадательный и безжалостный — переживает тяжёлую личную потерю, но всё же возвращается к работе в бюро, где он сейчас очень нужен. У Харпера с Чейсом непростое прошлое, благодаря чему фэбээровец идеально подходит для участия в операции по выслеживанию и поимке Чейса

Сценарий пишут создатели отличной пиратской драмы «Чёрные паруса» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они также состоят в команде исполнительных продюсеров наряду с Уоттсом, Бриджесом, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэном Шотцем и Дэвидом Шиффом.

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Старик
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