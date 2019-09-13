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«Импульс» — свежий трейлер с датой выхода

Сервис потокового видео YouTuve Premium выпустил свежий трейлер второго сезона «Импульса» и заодно сообщил дату его возвращения — опасные приключения Генри Коулс продолжатся 16 октября.

Фантастический триллер по роману Стивена Гулда повествует о подростке Генри Коулс (Мэдди Хассон), у которой внезапно обнаружились способности к телепортации. В 10-серийном продолжении девушка с помощью друзей попытается разгадать загадку своей сверхспособности. Однако подростки не единственные, кого интересуют умения Генри, и чем ближе эти люди к истине, тем опаснее становится ситуация.

В сериале также снимаются Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума и Крейг Арнольд. Сценарием занимаются Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвич («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Даг Лайман («Грань будущего») режиссирует и числится исполнительным продюсером наравне с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером Лорен Лефранк. Производство на контроле у Hypnotic и Universal Cable Productions.

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9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
15ЕВА – 335: (Не) проспанный
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