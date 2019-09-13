«Импульс» — свежий трейлер с датой выхода

Сервис потокового видео YouTuve Premium выпустил свежий трейлер второго сезона «Импульса» и заодно сообщил дату его возвращения — опасные приключения Генри Коулс продолжатся 16 октября.

Фантастический триллер по роману Стивена Гулда повествует о подростке Генри Коулс (Мэдди Хассон), у которой внезапно обнаружились способности к телепортации. В 10-серийном продолжении девушка с помощью друзей попытается разгадать загадку своей сверхспособности. Однако подростки не единственные, кого интересуют умения Генри, и чем ближе эти люди к истине, тем опаснее становится ситуация.

В сериале также снимаются Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума и Крейг Арнольд. Сценарием занимаются Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвич («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Даг Лайман («Грань будущего») режиссирует и числится исполнительным продюсером наравне с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером Лорен Лефранк. Производство на контроле у Hypnotic и Universal Cable Productions.