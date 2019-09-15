 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В «Мандалорце» могут появиться персонажи из Расширенной вселенной «Звёздных войн» «Тёмные начала» Филипа Пулмана обзавелись датой выхода Дермот Малруни сыграет злодея во втором сезоне «Ханны. Совершенного оружия» «Земноморье» Урсулы Ле Гуин отправляется на малые экраны Роберт Дауни-младший, возможно, вернётся во вселенную Marvel
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Звёзды «Чёрной пантеры» экранизируют драму о расизме для HBO Max

Потоковый сервис HBO Max заказал съёмки мини-сериала «Американха» (Americanah) по одноимённому бестселлеру нигерийской писательницы.

Чимаманда Нгози Адичи написала остросоциальную историю красивой и уверенной в себе Ифемелу, выросшей в Нигерии во времена военной диктатуры. Девушка влюбляется в одноклассника Обинзе, но паре не суждено быть в месте. Оба сбегают от кровавого режима: она — вполне успешно в Америку, где впервые сталкивается с расизмом, он — нелегалом в Лондон. Жизнь сводит и разводит их удивительным образом, постоянно поднимая вопросы цвета кожи, политики, иммиграции и самоидентификации.

Оскароносная Лупита Нионго («12 лет рабства», «Мы») сыграет в сериале главную роль. Её подруга по «Чёрной пантере» Данай Гурира («Ходячие мертвецы») выступит шоураннером проекта.

Обе актрисы также станут исполнительными продюсерами наряду с Андреа Колдервуд («Поколение убийц») и Нэнси Вон («Джессика Джонс»). Производство поделят между собой Eba Productions, Plan B Entertainment, Potboiler Television и D2 Productions.

+ Обсудить
Темы
 
Американха
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Звёзды «Чёрной пантеры» экранизируют драму о расизме для HBO Max

Тоже интересно

 
Кино «Кристофер Робин» — трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 207: Надо исправляться
 
Кино Свежие кадры из фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
 
Кино The Weinstein Company всё-таки обанкротилась
 
Кино Новый «Робокоп» может стать продолжением оригинального фильма
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Величайший шоумен»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороТелеовощи (видео)
 
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Katanakami - на TGS 2019 анонсировали новую игру во вселенной Way of the SamuraiАльтернатива ремейку от Capcom - энтузиасты выпустили мод Resident Evil 2 Seamless HD ProjectДлинноволосая красотка Момидзи из Ninja Gaiden появится в Dead or Alive 6, авторы рассказали об успехах бесплатной версии файтингаСкелет, зомби и оторванная рука - на TGS 2019 показали первые 10 минут ремейка MediEvilНа сайте Project Resistance обнаружен возможный тизер ремейка Resident Evil 3: Nemesis
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru