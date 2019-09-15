Звёзды «Чёрной пантеры» экранизируют драму о расизме для HBO Max

Потоковый сервис HBO Max заказал съёмки мини-сериала «Американха» (Americanah) по одноимённому бестселлеру нигерийской писательницы.

Чимаманда Нгози Адичи написала остросоциальную историю красивой и уверенной в себе Ифемелу, выросшей в Нигерии во времена военной диктатуры. Девушка влюбляется в одноклассника Обинзе, но паре не суждено быть в месте. Оба сбегают от кровавого режима: она — вполне успешно в Америку, где впервые сталкивается с расизмом, он — нелегалом в Лондон. Жизнь сводит и разводит их удивительным образом, постоянно поднимая вопросы цвета кожи, политики, иммиграции и самоидентификации.

Оскароносная Лупита Нионго («12 лет рабства», «Мы») сыграет в сериале главную роль. Её подруга по «Чёрной пантере» Данай Гурира («Ходячие мертвецы») выступит шоураннером проекта.

Обе актрисы также станут исполнительными продюсерами наряду с Андреа Колдервуд («Поколение убийц») и Нэнси Вон («Джессика Джонс»). Производство поделят между собой Eba Productions, Plan B Entertainment, Potboiler Television и D2 Productions.