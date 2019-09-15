Телеовощи. Выпуск 301: Самый хитрожопый утёнок

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:22 —
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|02:10 —
|Новости
|42:59 —
|«Лексс» — 2x06 (впечатления Юры и Льва)
|52:20 —
|«Вавилон 5» — 1x07 (впечатления Юры)
|59:16 —
|«Шпион» (The Spy) — 1x01—02 (премьера)
|01:08:38 —
|«Остров» (The I-Land) — 1x01 (премьера)
|01:18:02 —
|«Почему женщины убивают» — 1x04
|01:36:03 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x17 (впечатления Льва)
|01:55:26 —
|«Психопаспорт» — 1x20 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:04:12 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:20:28 —
|«Утиные истории» — 2x21—23
|02:43:59 —
|Благодарим наших спонсоров