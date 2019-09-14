Hulu снимет собственное фэнтези про умных сироток

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu заказал съёмки многосерийного проекта по серии фэнтези-романов «Таинственное общество Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society) за авторством Трентона Ли Стюарта.

Это история о четырёх одарённых сиротках, которых нанимает один эксцентричный благодетель для участия в таинственной миссии. Для выполнения задания детишки отправляются в школу-интернат, известную как Институт. Тут им необходимо предотвратить некий гнусный план, который может иметь крайне пагубные масштабные последствия.

Сценарной адаптацией займутся коллеги по «Эон Флакс» и «Призрачному патрулю» Мэтт Манфреди и Фил Хэй, а шоураннерами назначены Даррен Свиммер и Тодд Славкин, вместе работавшие над «Сумеречными охотниками».