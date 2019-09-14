«Ходячие мертвецы» — персонажные постеры 10-го сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал целую пачку персонажных постеров 10-го сезона «Ходячих мертвецов». Все очень энергичные и рвутся в бой, а он, если судить по описанию грядущей телеглавы, неминуем.

Общины Хиллтопа и Александрии создают видимость смирения и продолжают накапливать силы перед войной с жестокими Шепчущимися. В продолжении снимаются Норман Ридус, Мелисса Макбрайд, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Джеффри Дин Морган, Надиа Хилкер, Дэн Фоглер и выбывающая в этом сезоне из проекта Данай Гурира.

Бесконечная зомби-драма возвращается на телеэкраны 6 октября.