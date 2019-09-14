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«Зачарованные» — постер второго сезона приснопамятного перезапуска

Телеканал The CW опубликовал постер ремейка «Зачарованных» — свежих, прогрессивных, актуальных. Второй сезон, как сообщает плакат, стартует в эфире 11 октября.

В современном перезапуске три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы с ворохом важных обязанностей и с целой армией врагов, которые наступают по всем фронтам. Кроме порождений тьмы спокойно жить главным героиням не даёт проклятый патриархат, но сила трёх наверняка поможет им справиться и с демонами, и с обнаглевшими мужиками.

В сериале снимаются Мадлен Манток, Сара Джеффри, Мелони Диас, Сер’Дариус Блэйн и Руперт Эванс. Проектом занимаются сценаристы и исполнительные продюсеры Джессика О’Тул и Эми Рардин. За производство отвечает CBS Television Studios.

Постеры сериала «Зачарованные»
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