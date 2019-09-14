«Разработчики» — первый кадр технотриллера от создателя «Аннигиляции»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый официальный кадр из восьмисерийного научно-фантастического триллера «Разработчики» (Devs) Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). На первом снимке представлена главная героиня истории в исполнении Сонои Мидзуно («Ла-Ла Ленд»).

Молодой инженер-программист Лили (Мидзуно) расследует деятельность научно-исследовательского отдела нанявшего её сверхсовременного техногиганта. Девушка убеждена, что именно её работодатели каким-то образом замешаны в исчезновении её бойфренда.

В актёрский состав мини-сериала FX вошли Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд режиссирует все восемь эпизодов по собственному сценарию, а также входит в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством занимается FX Productions.