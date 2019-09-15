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Почему возвращение «Друзей» никогда не случится

Что ж, хоть кто-то сохранил здравый смысл и не поддался повальной моде на сиквелы/ремейки/перезапуски. Создатели культового ситкома и по-прежнему самого популярного комедийного сериала в мире сообщили, что вожделенного возвращения «Друзей» не случится никогда и ни в каком виде:

Мы не будем делать ни продолжение, ни ремейк. Сериал был о том времени в жизни, когда друзья являются вашей семьёй. С появлением настоящей семьи, всё меняется… Другая причина заключается в том, что мы бы не смогли переплюнуть то, что уже сделали.

 
Марта Кауффман, реалист

Вторит ей и Дэвид Крейн:

Мы сделали сериал таким, каким хотели. Мы сделали всё правильно и закончили на этом.

Прямо скажем, далеко не этого ждали фанаты, собравшиеся на юбилейную панель «Друзей» в рамках фестиваля в Трайбеке. Но Кауффман всё же подсластила пилюлю, рассказав, как поживают всеобщие любимцы спустя 15 лет. Так, Джоуи женился и заделал шестерых отпрысков, Фиби и Майк (Пол Радд) усыновили детей, Моника и Чендлер по-прежнему счастливы со своими близнецами, а у Рэйчел и Росса прекрасные отношения, но их дочери Эмме понадобилась психотерапия. Ну хоть что-то.

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 25 августа«Друзья» — по-прежнему самый популярный комедийный сериал 7 июняВсе актёры «Друзей» готовы к воссоединению 14 августаHBO Max готов выложить более миллиарда долларов за «Теорию большого взрыва»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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