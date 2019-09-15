Почему возвращение «Друзей» никогда не случится

Что ж, хоть кто-то сохранил здравый смысл и не поддался повальной моде на сиквелы/ремейки/перезапуски. Создатели культового ситкома и по-прежнему самого популярного комедийного сериала в мире сообщили, что вожделенного возвращения «Друзей» не случится никогда и ни в каком виде:

Мы не будем делать ни продолжение, ни ремейк. Сериал был о том времени в жизни, когда друзья являются вашей семьёй. С появлением настоящей семьи, всё меняется… Другая причина заключается в том, что мы бы не смогли переплюнуть то, что уже сделали. Марта Кауффман, реалист

Вторит ей и Дэвид Крейн:

Мы сделали сериал таким, каким хотели. Мы сделали всё правильно и закончили на этом.

Прямо скажем, далеко не этого ждали фанаты, собравшиеся на юбилейную панель «Друзей» в рамках фестиваля в Трайбеке. Но Кауффман всё же подсластила пилюлю, рассказав, как поживают всеобщие любимцы спустя 15 лет. Так, Джоуи женился и заделал шестерых отпрысков, Фиби и Майк (Пол Радд) усыновили детей, Моника и Чендлер по-прежнему счастливы со своими близнецами, а у Рэйчел и Росса прекрасные отношения, но их дочери Эмме понадобилась психотерапия. Ну хоть что-то.