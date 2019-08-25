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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Друзья» — по-прежнему самый популярный комедийный сериал

Сервис Semrush проанализировал поисковые запросы пользователей с начала 2019 года и выявил самые популярные сериалы современности. И, надо сказать, результаты получились весьма любопытными.

Так, среди комедий уверенно лидирует ситком «Друзья», завершившийся добрых 15 лет назад — у народной любви и впрямь нет срока годности. Лишь дважды за семь последних месяцев он уступил пальму первенства соперникам — в январе большим интересом публики пользовалось «Сексуальное воспитание», а в мае успешнее оказалась всё это время державшаяся в топе «Теория большого взрыва» и внезапно вырвавшийся вперёд «Секс в большом городе».

А вот в целом по сериалам обошлось без неожиданностей. С января по май с огромным преимуществом лидировала «Игра престолов», на смену которой в июне пришёл «Чернобыль», в свою очередь уступивший в следующем месяце «Очень странным делам». Также интересом зрителей с переменным успехом пользовались «Ходячие мертвецы», «Академия Амбрелла», «Ривердейл», «Когда они нас видят» и «Люцифер».

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Друзья Теория большого взрыва Игра престолов Очень странные дела
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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