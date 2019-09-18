Кифер Сазерленд и Бойд Холдбрук сыграют в многосерийном ремейке «Беглеца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Quibi заказал съёмки многосерийного ремейка полнометражного боевика «Беглец» (1993) с Харрисоном Фордом. Фильм в свою очередь снимали по мотивам одноимённого сериала 60-х годов, шедшего на канале ABC. Главные роли в драматическом экшене сыграют Кифер Сазерленд («24 часа») и Бойд Холдбрук («Нарки»).

Сюжет многосерийного «Беглеца» расскажет о машинисте Майке Ферро (Холдбрук), ложно обвинённом во взрыве в лос-анджелесском метро. Мегаполис в панике, а ложь активно поддерживают соцсети и не разобравшиеся в ситуации журналисты. Майк, чьей единственной заботой являются безопасность жены Эллисон и 10-летней дочери Пёрл, должен доказать свою невиновность. Единственный выход — отыскать настоящего преступника и сделать это раньше, чем ведущая расследование легенда полиции Клэй Брайс (Сазерленд) его схватит.

Сценарием займётся Ник Сантора («Скорпион»), а режиссировать согласился Стивен Хопкинс («24 часа»). Производством, которое стартует в середине октября, займутся Thunder Road Films, 3 Arts Entertainment и Warner Bros. TV.