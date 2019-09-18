Съёмки сериала по «Властелину колец» будут проходить в Новой Зеландии

Масштабный многосерийный проект Amazon Studios по вселенной «Властелина колец» официально утвердил единственно правильное место для будущих съёмок — основной производственный процесс будет проходить в Новой Зеландии, где были сняты все шесть фильмов знаменитого фэнтези-эпика.

Предпроизводственный процесс идёт полным ходом. Съёмки начнутся в ближайшем месяце в Окленде.

Шоураннеры Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей заявляют, что лучше места было не найти.

Мы искали локации, где могли бы оживить первозданную красоту Второй эпохи Средиземья. Мы знали, что должны отыскать величавые пейзажи с нетронутыми побережьями, девственными лесами и горами. Плюс это место должно было быть родиной первоклассных съёмочных площадок, студий, а также высокопрофессиональных, опытных ремесленников и остального персонала. Сегодня мы счастливы официально объявить Новую Зеландию домом для нашего сериала по «Властелину колец» Дж. Р. Р. Толкиена. Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей, всё рассчитали

Первый и второй эпизоды крупнобюджетного 10-серийного приквела классического фэнтези снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»); он также выступают исполнительным продюсером проекта вместе с Линди Вебер («Кловерфилд, 10»), Брюсом Ричмондом («Игра престолов»), Джин Келли («Подпольная империя»), Дженнифер Хатчисон («Во все тяжкие»), Джейсоном Кэхиллом («Клан Сопрано») и Джастином Доблом («Очень странные дела»).