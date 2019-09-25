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Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:
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Роскомнадзор боится слишком низких цен Apple TV+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров не на шутку возбудился в связи со скорым выходом на российский рынок видеоплатформы Apple TV+, неприлично низкие цены которого вкупе со столь же качественным контентом могут серьёзно перетряхнуть отечественный рынок он-лайн кинотеатров. И его это волнует сильнее, чем можно было себе представить:

Если еще два года назад многие телекомпании и производители контента говорили об угрозе Netflix, сегодня мы говорим о совсем иной угрозе. У Netflix нет устойчивой сети дистрибуции. Но на пороге входа на национальные рынки куда более мощные игроки.

Запуск сервиса намечен на 1 ноября одновременно в 100 странах мира, и доступен он будет всем владельцам гаджетов Apple и некоторых моделей смарт-телефизоров Samsung за смехотворные деньги — каких-то 199 рублей в месяц. Разумеется, нельзя этого так оставлять:

Услуга в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса. Это серьёзный вызов, который нам нужно обсуждать и понимать, что с этим делать.

«Делать» читай «ограничивать». Ещё в мае 2017 года был принят закон №149 ФЗ, регламентирующий деятельность и правовой статус подобных сервисов. Согласно ему, доля иностранного участия в них не должна превышать 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией. Однако, фактически закон не действует, комиссии по-прежнему нет, как и каких-либо документов и её создании (обычная ситуация) . Вот их-то Жаров призывает разработать и принять как можно скорее — пока Apple TV+ не поработил весь мир.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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