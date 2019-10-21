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«Кремниевая долина» — свежий трейлер финального сезона

Кабельный канал HBO выкатил ещё один трейлер шестого — финального — сезона комедии «Кремниевая долина», стартующего 27 октября. Видео сулит главным героям не только новые знакомства, но и возвращение в их окружение старых, хорошо знакомых персонажей. И, само собой, не обойдётся без всяких дурацких, нелепых ситуаций, которыми славится карьерная деятельность парней.

В центре истории — талантливые друзья-айтишники, упорно и с переменным успехом трудящихся в знаменитой Кремниевой долине в надежде прославиться и разбогатеть. Возможно, к концу заключительной семисерийной главы главные герои достигнут-таки всего, к чему столько лет стремились.

В сериале снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер. Создателями и сценаристами проекта выступают Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински, шоураннером — Алек Берг («Барри»).

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Видео Кремниевая долина
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду (аудио)
23 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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25 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
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36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
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20ЕВА – 342: Коты-убийцы
 
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22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
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7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
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