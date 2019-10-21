«Кремниевая долина» — свежий трейлер финального сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил ещё один трейлер шестого — финального — сезона комедии «Кремниевая долина», стартующего 27 октября. Видео сулит главным героям не только новые знакомства, но и возвращение в их окружение старых, хорошо знакомых персонажей. И, само собой, не обойдётся без всяких дурацких, нелепых ситуаций, которыми славится карьерная деятельность парней.

В центре истории — талантливые друзья-айтишники, упорно и с переменным успехом трудящихся в знаменитой Кремниевой долине в надежде прославиться и разбогатеть. Возможно, к концу заключительной семисерийной главы главные герои достигнут-таки всего, к чему столько лет стремились.

В сериале снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер. Создателями и сценаристами проекта выступают Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински, шоураннером — Алек Берг («Барри»).