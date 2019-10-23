Ли Пейс и Джаред Харрис записались в экранизацию «Академии» Айзека Азимова

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Наконец-то появились первые новости о кастинге в амбициозный проект по культовой книжной серии «Академия» (Foundation) Айзека Азимова. Актёрский состав сериала от потокового сервиса Apple TV+ возглавили Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»).

В основу экранизации положена оригинальная трилогия легендарной космосаги, куда входят романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Пейсу предстоит сыграть правящего императора Галактики, а Харрису досталась роль Гэри Селдона — гениального математика с далёкой планеты Геликон, предсказавшего скорый крах Галактической Империи

За сценарий 10-серийного первого сезона отвечает шоураннер проекта Дэвид Гойер («тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Режиссировать собирается Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). Производством заведует Skydance Television («Манхэттен»). Съёмки стартуют в начале ноября и будет проходить в Праге, а также на территории Ирландии.